Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    2 Feb 2026 8:55 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 8:55 PM IST

    സൗദി മീഡിയ ഫോറത്തിന് റിയാദിൽ തുടക്കം; 12 വൻകിട മാധ്യമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി

    സൗദി മീഡിയ ഫോറത്തിന് റിയാദിൽ തുടക്കം; 12 വൻകിട മാധ്യമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി
    റിയാദിൽ ആരംഭിച്ച സൗദി മീഡിയ ഫോറം വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി സൽമാൻ അൽ ദോസരി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    റിയാദ്: ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും സർഗാത്മകതയും കോർത്തിണക്കി അഞ്ചാമത് സൗദി മീഡിയ ഫോറത്തിന് റിയാദിൽ തുടക്കമായി. 12 പുതിയ മാധ്യമ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായി സൗദി വാർത്തവിതരണ മന്ത്രി സൽമാൻ അൽ ദോസരി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. സൗദി വിഷൻ 2030-​ന്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമമേഖലയെ ഒരു സുസ്ഥിര ബിസിനസ് മോഡലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

    മീഡിയ ഇന്നൊവേഷൻ ക്യാമ്പ് ആണ്​ ഒരു പദ്ധതി. മാധ്യമ ആശയങ്ങളെ പ്രായോഗിക ബിസിനസ്​ മോഡലുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണിത്​. സൗദി ഡാറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറലിജൻസ് അതോറിറ്റിയുമായി (സദായ) സഹകരിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് തത്വങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖ പുറത്തിറക്കിയതാണ്​ മറ്റൊന്ന്​. കൂടാതെ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെർച്വൽ അവതാരകരുടെ സേവനം ഉപയോഗ​പ്പെടുത്താൻ പരിശീലനം നൽകുന്ന ‘വെർച്വൽ ബ്രോഡ്കാസ്​റ്റർ’ പദ്ധതിക്കും തുടക്കമായി.

    സംരംഭകത്വ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും മാധ്യമ പ്രോജക്റ്റുകളെ സുസ്ഥിരമായ ബിസിനസ് മോഡലുകളാക്കി മാറ്റാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ‘തംകീൻ’, ‘നുമൂ’ എന്നിവയാണ്​ മറ്റ്​ പദ്ധതികൾ​. രാജ്യത്തി​ന്റെ പൈതൃകം ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ചൈനീസ്, റഷ്യൻ, ജർമൻ ഭാഷകളിൽ ‘സൗദിപീഡിയ’ എന്ന പേരിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ലഭ്യമാക്കും. അന്താരാഷ്​ട്ര സർവകലാശാലകളിൽ മാധ്യമ പഠനത്തിനായി ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പോടെ 100 സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു.

    ‘ഭാവിതലമുറയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മാധ്യമ അന്തരീക്ഷം അനിവാര്യമാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ വെറും വിവരശേഖരണ ഉപാധിയായല്ല, മറിച്ച് വികസനത്തിനുള്ള മാർഗമായാണ് സൗദി കാണുന്നത്.’ -വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി സൽമാൻ അൽ ദോസരി പറഞ്ഞു. ഖിദ്ദിയയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ സംഗമത്തിൽ 90 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 2000ത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കും. ഫോമെക്സ് എന്ന പേരിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മീഡിയ എക്സിബിഷനിൽ 250-ലധികം പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ കമ്പനികൾ അണിനിരക്കും.

    ഫോറത്തി​ന്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന സൗദി മീഡിയ അവാർഡിനായി 20 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 500-ലധികം എൻട്രികൾ ലഭിച്ചു. അന്താരാഷ്​ട്ര പങ്കാളിത്തത്തിൽ 200% വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഫോറത്തി​ന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ‘കുനൂസ്’ സംരംഭത്തിൽ സൗദിയുടെ പൈതൃകവും ഭാവിയും കോർത്തിണക്കുന്ന 30-ലധികം പദ്ധതികളാണ് അനാവരണം ചെയ്തത്. മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമുള്ള വേദിയായി സൗദി മീഡിയ ഫോറം മാറും.

    ഫോറം നാളെ സമാപിക്കും

    തിങ്കളാഴ്​ച ആരംഭിച്ച ​മീഡിയ ഫോറം ബുധനാഴ്​ച സമാപിക്കും. രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി എട്ട്​ വരെയാണ്​ സന്ദർശനസമയം. മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന ഈ മാധ്യമ സംഗമത്തിൽ 150-ലധികം സംവാദ സെഷനുകളിലായി ലോകമെമ്പാടുനിന്നുള്ള 300-ലധികം വിദഗ്ധരും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിഷൻ 2030-​െൻറ 10ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ഫോറം, സൗദി മാധ്യമരംഗത്തെ ആഗോള തലത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള രാജ്യത്തി​ന്റെ ലക്ഷ്യത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. എ.ഐ, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, സുസ്ഥിര മീഡിയ ബിസിനസ്​ എന്നിവയാണ്​ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.

