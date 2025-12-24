Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 5:21 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 5:21 PM IST

    തീപിടിച്ച ബസിൽനിന്ന്​ ആറ്​ അധ്യാപികമാരെ രക്ഷിച്ച് ഹീറോയായി​ സൗദി യുവാവ്​

    തീപിടിച്ച ബസിൽനിന്ന്​ ആറ്​ അധ്യാപികമാരെ രക്ഷിച്ച് ഹീറോയായി​ സൗദി യുവാവ്​
    അബ്​ദുൽ സലാം ഷറാറി 

    Listen to this Article

    റിയാദ്: രാവിലെ ജോലിക്ക്​ പോകാനിറങ്ങിയതാണ്​ അബ്​ദുൽ സലാം ഷറാറി എന്ന സൗദി യുവാവ്​. കോളജ്​ പ്രഫസറാണ്​. ത​ന്റെ കാറോടിച്ച്​ ഹൈവേയിലൂടെ പോകു​മ്പോൾ പെ​ട്ടെന്നാണ്​ കുറച്ചകലെ തീയാളിപ്പടരുന്ന ഒരു കാഴ്​ച കണ്ടത്​. സൂക്ഷിച്ച്​ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു ബസിൽനിന്നാണെന്ന്​ മനസ്സിലായി, ഒരു മിനി ബസ്​. കാറി​ന്റെ വേഗം കൂട്ടി അബ്​ദുൽ സലാം അവിടേക്ക്​ പാഞ്ഞുചെന്നു. ബസിനുള്ളിൽനിന്ന്​ സ്​ത്രീകളുടെ കൂട്ടനിലവിളി ഉയരുന്നു. പുക നിറഞ്ഞ ബസിനുള്ളില്‍ വാതിലുകള്‍ തുറക്കാന്‍ കഴിയാതെ മരണഭയത്താല്‍ നിലവിളിക്കുകയാണ്​ അവരെല്ലാം.

    അപകടത്തിൽപെട്ട ബസ്​

    സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ ബസി​ന്റെ ജനാലകള്‍ തകര്‍ത്ത് അബ്​ദുൽ സലാം ഓരോരുത്തരെയായി പുറത്തെത്തിച്ചു. അവസാനത്തെ ആളെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ച് സെക്കന്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ബസ്‌ പൂര്‍ണമായും അഗ്‌നിക്കിരയായി. മൊത്തം ആറ്​ പേരാണ്​ ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്​. പലർക്കും സാരമായ പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. ഉടൻ പൊലീസെത്തി പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ മാറ്റുകയും ചെയ്​തു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടയില്‍ അബ്​ദുൽ സലാമി​ന്റെ കൈകാലുകൾക്കും​ പൊള്ളലേറ്റു.

    സൗദി വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലയിലെ അൽ ജൗഫ്​ പ്രവിശ്യയിൽ അബു അജ്​റാം സെൻററിനും അൽ നബ്​ക്​ അബു ഖസർ സെൻററിനും മധ്യേ ഞായറാഴ്​ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. മിനി ബസിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ്​ സ്​ത്രീകളും അധ്യാപകരായിരുന്നു. സകാക്കയിലെ സ്വന്തം വീടുകളിൽനിന്നും തബർജൽ എന്ന പട്ടണത്തിലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക്​ പോകുകയായിരുന്നു ആറുപേരും. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ചിലരെല്ലാം സുഖംപ്രാപിച്ചു. പരിക്കുകൾ ഭേദമായതിനെ തുടർന്ന്​ അബ്​ദുൽ സലാമിനെയും ആശുപത്രിയിൽനിന്ന്​ വിട്ടയച്ചു.

    അബ്​ദുൽ സലാമി​ന്റെ ധീരത സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്‍ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. ‘ധീരതയുടെ പര്യായം’ എന്നാണ് ഭരണാധികാരികളും പൊതുജനങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അബ്​ദുൽ സലാമി​ന്റെ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നു. യുവാവിനെ ആദരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം.

    TAGS:Saudi NewsCollege ProfessorSaudi nationalsaudi bus accident
