Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:51 AM IST

    സൗദി മലയാളി സമാജം ‘പ്രവാസ മു​​​​ദ്ര’ പുരസ്കാരം ഡോ. പോൾ സക്കറിയക്ക് സമ്മാനിച്ചു

    • സാ​ഹി​ത്യ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾക്കാണ് പു​ര​സ്കാ​രം
    • 50,000 ​രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം
    സൗദി മലയാളി സമാജം 'പ്രവാസ മു​​​​ദ്ര' പുരസ്കാരം ഡോ. പോൾ സക്കറിയക്ക് സമ്മാനിച്ചു
    സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ‘പ്ര​വാ​സ മു​​​ദ്ര’ പു​ര​സ്കാ​രം ഡോ. ​പോ​ൾ സ​ക്ക​റി​യ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സ മു​​​ദ്ര പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​പോ​ൾ സ​ക്ക​റി​യ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. 50,000 ​രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ജ​മാ​ൽ കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി, ടി.​പി. സെ​യ്ത​ല​വി, ന​ദീം നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ജൂ​റി​യാ​ണ് പോ​ൾ സ​ക്ക​റി​യ​യെ പു​ര​സ്​​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. 18 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ഴു​തി​യ ‘ന​ബി​യു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​വും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​െൻറ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സ​ക്ക​റി​യ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സ മു​​​ദ്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പി. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, രാ​മ​നു​ണ്ണി, ‘പ​ത്തേ​മാ​രി’ സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ലീം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എം. ​മു​കു​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​മ്പ്​ അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്. ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് താ​ൻ ക​ണ്ട സൗ​ദി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​വ​ചി​ച്ച വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം ക​ണ്ട് താ​ൻ വി​സ്മ​യി​ച്ച്​ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​​ന്റെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ ഉ​ള്ള​റ​ക​ളി​ലു​ടെ താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര​യു​ടെ നി​റ​വു​ക​ളാ​ണ് ന​ബി​യു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം.

    അ​ത് ഇ​തേ മ​ണ്ണി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലു​ടെ പു​ര​സ്കൃ​ത​മാ​കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം ഏ​റെ​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഡോ. ​പോ​ൾ സ​ക്ക​റി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ രാ​ജ​ശ്രീ, അ​ഖി​ൽ ധ​ർ​മ​ജ​ൻ, റ​ഹ്​​മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യം, ഷെ​മി, സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ജ​ലീ​ലി​യോ, സി​മി സീ​തി, ഫെ​ബി​ന സ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല്ല്യാ​ണി ബി​നു പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    ഡോ. ​അ​ജി വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ്, ന​വ്യ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

