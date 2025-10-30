Begin typing your search above and press return to search.
    'സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ' ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ൽ

    'നാ​ടു​വി​ട്ട​വ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ'
    സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ൽ
    പോ​ൾ സ​ക്ക​റി​യ, പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ, ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ, അ​ഖി​ൽ ധ​ർ​മ​ജ​ൻ, റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യം, സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ഷെ​മി, 

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളം ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റ്' ഇ​ന്നും (വ്യാ​ഴം) നാ​ളെ​യു​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​പോ​ൾ സ​ക്ക​റി​യ, ത​മി​ഴ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ, പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ​മാ​രാ​യ റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യം, അ​ഖി​ൽ പി ​ധ​ർ​മ​ജ​ൻ, ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ, ഷെ​മി, സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ജ​ലീ​ലി​യോ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ, ജി.​സി.​സി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ മു​സാ​ഫി​ർ, ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ, സ​ബീ​ന എം ​സാ​ലി, പി.​എ.​എം ഹാ​രി​സ്, മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ള്ളൂ​ർ, സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ, സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, വ​ഹീ​ദ് സ​മാ​ൻ, അ​രു​വി മോ​ങ്ങം, നി​ഖി​ല സ​മീ​ർ, സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ, സി​മി സീ​തി, ഖ​മ​ർ ബാ​നു, ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​തു​പ്, ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മു​ഷാ​ൽ ത​ഞ്ചേ​രി, അ​ഡ്വ. ആ​ർ ഷാ​ഹി​ന, ല​തി​ക അ​ങ്ങേ​പാ​ട്ട്, ഷ​ബ്‌​ന ന​ജീ​ബ്, സെ​യ്ദ് ഹ​മ​ദാ​നി, ജ​യ് എ​ൻ.​കെ, മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി പ​ള്ളി​പ്പാ​ട്, സ​മ​ദ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കു​ട​ലൂ​ർ, ആ​തി​ര കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി 40 ഓ​ളം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാ​ഹി​ത്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 'നാ​ടു​വി​ട്ട​വ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന സാ​ഹി​ത്യ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ, ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം, ത​ന​തു നാ​ട​ൻ ക​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​യ​ര​ങ്ങ് എ​ന്നി​വ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​റാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി മാ​റു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ചി​ട്ട​യോ​ടെ​യും, ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​തോ​ടെ​യു​മാ​വും സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫെ​ബി​ന സ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Dammam literary festival saudi malayali gulf news malayalam
    News Summary - 'Saudi Malayali Literary Festival' to be held in Dammam today and tomorrow
