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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 July 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 9:42 AM IST

    ‘പി​ച്ച​ക​പ്പൂ​ങ്കാ​വു​ക​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം’; ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം

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    ‘പി​ച്ച​ക​പ്പൂ​ങ്കാ​വു​ക​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം’; ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം
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    വാ​യ​നാ​വാ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും, തി​ര​ക്ക​ഥാ കൃ​ത്തു​മാ​യ ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യോ​ടൊ​പ്പം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പി​ച്ച​ക​പ്പൂ​ങ്ക​വു​ക​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം’ പ​രി​പാ​ടി

    ദ​മ്മാം: വാ​യ​നാ​വാ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ‘പി​ച്ച​ക​പ്പൂ​ങ്കാ​വു​ക​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യൊ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റോ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് പാ​ട്ടു​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലു​ക​ളാ​ൽ സ​ദ​സ്സി​ന് തി​ക​ച്ചും ഹൃ​ദ്യ​മാ​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി.

    ത​െൻറ ബാ​ല്യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ, ഗാ​ന​ര​ച​നാ രം​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള തു​ട​ക്കം, പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, നേ​രി​ട്ട പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ, മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്‌​ക്കൊ​പ്പം പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ​യും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ​യും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ത​െൻറ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ല​ളി​ത​സു​ന്ദ​ര​മാ​യി സ​ദ​സ്യ​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ത​​ന്റെ തൂ​ലി​ക​യി​ൽ പി​റ​ന്ന ഓ​രോ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​റ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ന് നി​ദാ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ദ​സ്സി​ൽ നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത് ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, ഒ​രു തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ താ​ൻ എ​ഴു​തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ശ്ശീ​ല​ക്ക്​ പി​ന്നി​ലെ എ​ഴു​ത്ത​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, എ​ഴു​ത്തി​െൻറ പു​തു​കാ​ല സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഗൗ​രി ന​ന്ദ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​വി​ത ആ​ല​പി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ വി​നോ​ദ് കു​ഞ്ഞ് വ​ര​ച്ച് സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യു​ടെ ചി​ത്രം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഷാ​ൽ ത​ഞ്ചേ​രി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ ആ​യി പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ, ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​തു​പ്പ്, ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ഫെ​ബി​ന ന​ജ്മു​സ​മാ​ൻ, ലീ​ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ, ന​ജ്മു​സ്‍മാ​ൻ, ഹു​സൈ​ൻ ച​മ്പോ​ളി​ൽ, ബി​നു പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ, ഷാ​ജു അ​ഞ്ചേ​രി, ബി​നു കു​ഞ്ഞ്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി​നോ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, ഹ​മീ​ദ് കാ​ണി​ച്ചാ​ട്ടി​ൽ, നി​ഖി​ൽ മു​ര​ളി, ഹു​സ്നാ ആ​സി​ഫ്, സ​ര​ള ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ര​ളി ഊ​ട്ടു​ക​ളം, സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഡോ. ​അ​മി​ത ബ​ഷീ​ർ, സ​യ്‌​ദ് ഹ​മ​ദാ​നി, സ​ജി​ത് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഷി​നോ​ജ്, ബി​ജു പൂ​ത​ക്കു​ളം, ജോ​യ് തോ​മ​സ്, മ​ഞ്ജു​ഷ ല​ജി​ത്ത്, ഗാ​യ​ത്രി ബി​ജു, ഹ​ഫ്സ പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ചൈ​ത​ന്യ ഷി​നോ​ജ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ്, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ത്ത​ലി​ഫ്, ര​മാ മു​ര​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:Memoriessaudi malayaliShibu Chakravarthy
    News Summary - Saudi Malayali community shares memories with Shibu Chakravarthy
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