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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 July 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 7:52 AM IST

    സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റ്​; ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ

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    ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ദ​മ്മാ​മി​ൽ
    സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റ്​; ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ
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    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റ്​ (എ​സ്.​എം.​എ​ൽ.​എ​ഫ്)​െൻറ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23-ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​കും. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ എം. ​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി ഫെ​സ്​​റ്റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും ക​വ​യ​ത്രി​യു​മാ​യ റോ​സ്മേ​രി, സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ വി.​സി. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ഡോ​ക്യു​മെൻറ​റി സം​വി​ധാ​യി​ക ഷൈ​നി ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ഷൈ​ല ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ര​ണ്ട് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര ശി​ൽ​പ​ശാ​ല, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡോ​ക്യു​മെൻറ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​വ്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ന​ട​ൻ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ലി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി ക​വി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള മു​ഖാ​മു​ഖം, ക​വി​ത​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​വി​താ​സ്വാ​ദ​ന സ​ദ​സ്സ്, കാ​വ്യ​സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ലി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് പു​റ​മേ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ലി​യു​ടെ ‘പൂ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്കാ​വാ​തി​ല്ലേ’ എ​ന്ന ക​വി​താ​ലാ​പ​ന​വും പ​റ​ച്ചി​ലും പ​രി​പാ​ടി​യും ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്​​റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച ചി​ത്ര​ര​ച​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ചി​ത്ര​കാ​ര​നു​മാ​യ മു​ക്താ​ർ ഉ​ദ​രം​പൊ​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ‘മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ത​ത്സ​മ​യ ചി​ത്ര​ര​ച​ന, പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ‘വ​ര​യി​ടം’ എ​ന്നി​വ ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്​​റ്റി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29, 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട്, ടി.​ഡി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വ്, പ്ര​ഫ. വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, ഇ​ന്ദു മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും. വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10-ഓ​ളം ച​ർ​ച്ചാ​സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, പു​സ്ത​ക​മേ​ള, പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മാ​ജ​ത്തി​െൻറ 10-ാം വാ​ർ​ഷി​ക സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യും സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​വാ​സ സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്തെ ക​ഥ, ക​വി​ത, നോ​വ​ൽ, സ​ഞ്ചാ​ര​സാ​ഹി​ത്യം, സി​നി​മ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​മാ​ജം പ്ര​വാ​സ മു​ദ്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം 2026 സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​സി​സി ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ഥ, ക​വി​താ ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​തേ വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും, ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ചി​ല അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത അ​തി​ഥി​ക​ൾ കൂ​ടി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മാ​ജം ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫ​ബി​ന ന​ജ്മു​സ​മാ​ൻ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​തു​പ്പ്, മു​ഷാ​ൽ ത​ഞ്ചേ​രി, ഹു​സൈ​ൻ ച​മ്പോ​ളി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:soudimalayalee
    News Summary - സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റ്​; ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ
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