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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 8:52 AM IST

    സൗ​ദി ലു​ലു​വി​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല-​ലോ​ക​ക​പ്പ് ഡീ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

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    സൗ​ദി ലു​ലു​വി​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല-​ലോ​ക​ക​പ്പ് ഡീ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
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    റി​യാ​ദ്​: വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ഷോ​പ്പി​ങ്​ ആ​വേ​ശ​വും ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് ല​ഹ​രി​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജൂ​ൺ 30 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 21 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ൺ​ലി​മി​റ്റ​ഡ് ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഓ​ഫ​റി​ലൂ​ടെ 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള വ​ൻ വി​ല​ക്കു​റ​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഗ്രോ​സ​റി മു​ത​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗാ​ഡ്‌​ജെ​റ്റു​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലും നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും പ്രീ​മി​യം ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. അ​രി, പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ചോ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ, ബി​സ്‌​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കും ‘എ​ത്നി​ക് ചോ​യ്‌​സ്’ (ഡ​യ​റി), ‘പി​നോ​യ്’ (ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ), ‘ടേ​സ്​​റ്റ്​ ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ’ (പ്രാ​ദേ​ശി​ക ചീ​സു​ക​ൾ, ജ്യൂ​സു​ക​ൾ, മ​സാ​ല​ക​ൾ) പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ‘ഫ്ര​ഷ് പി​ക്സ്’ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പൗ​ൾ​ട്രി, ‘മീ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ’ പ്രീ​മി​യം മാം​സം, ‘ഫി​ഷ്‌​റ്റി​വ​ലി​ലെ’ സീ​ഫു​ഡ് എ​ന്നി​വ​യും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ചെ​രി​പ്പു​ക​ൾ, ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ, ബാ​ക്ക്‌​പാ​ക്കു​ക​ൾ, ഹോം ​ഫ​ർ​ണി​ഷി​ങ്, ‘ഐ ​എ​ക്സ്പ്ര​സി​ലെ’ ക​ണ്ണ​ട​ക​ൾ, ‘ബ്ല​ഷ്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ പെ​ർ​ഫ്യൂ​മു​ക​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ദ്ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ വാ​ങ്ങാം. സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗാ​ഡ്‌​ജെ​റ്റു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ടെ​ലി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ, വാ​ഷി​ങ്​ മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഫി​ഫ അം​ഗീ​കൃ​ത ഫാ​ൻ ജ​ഴ്‌​സി​ക​ൾ, ബൂ​ട്ടു​ക​ൾ, ഫു​ട്​​ബാ​ളു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ജ​പ്പാ​ൻ, സ്പെ​യി​ൻ, ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ​സ്.​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 20ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ഹാ​സ താ​രം ക്രി​സ്​​റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ 2.65 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഹെ​ഡ​ർ ജ​മ്പ് അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന ‘ഹെ​ഡ​ർ ച​ല​ഞ്ചി​ൽ’ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നാ​കും.

    റി​യാ​ദ് ബാ​ങ്ക്, അ​റ​ബ് നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക്, എ​സ്.​എ​ൻ.​ബി, സാ​ബ്, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​ൻ.​ബി.​ഡി, അ​ൽ രാ​ജ്ഹി ബാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ വ​ഴി പൂ​ജ്യം ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത ഇ​ൻ​സ്‌​റ്റാ​ൾ​മെൻറ്​ പ്ലാ​നു​ക​ളും ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും കാ​ഷ്ബാ​ക്ക് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫി​ഫ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​സ്​​റ്റ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്മാ​ർ​ട്ട് ടി.​വി​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 15 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ടാ​ബി, ത​മാ​ര എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ‘ഷോ​പ് നൗ, ​പേ ലേ​റ്റ​ർ’ സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ല​ളി​ത​മാ​യ ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി തു​ക അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ലു​ലു​വി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:world cupsaudi luluHolidaygulf
    News Summary - Saudi Lulu to launch holiday-themed World Cup deals
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