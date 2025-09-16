Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 6:34 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ലെ ‘ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി’ 8.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 3.1 ട്രി​ല്യ​ൻ റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വാ​ർ​ഷി​ക വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി
    സൗ​ദി​യി​ലെ ‘ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി’ 8.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 3.1 ട്രി​ല്യ​ൻ റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി
    cancel

    യാം​ബു: സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ്‌ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വാ​ർ​ഷി​ക വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ 8.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 3.1 ട്രി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി സൗ​ദി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് (സ​മ) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​തി​മാ​സ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. 239.97 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ (8.4 ശ​ത​മാ​നം) വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 2,869,788 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി 239,973 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വ് ആ​ണ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. 3,109,761 മി​ല്യ​ണി​ല​ധി​കം എ​ത്തി​യ​താ​യി സാ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി​യി​ലെ ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച പ​ണ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ആ​ശ​യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ത്രൈ​മാ​സ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 64.14 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 2.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ 3.12 ട്രി​ല്യ​ണി​ലെ​ത്തി. അ​തേ വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ 3.05 ട്രി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു ആ​സ്തി​യു​ടെ മൂ​ല്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പ​ണ​മാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വി​നെ​യാ​ണ് 'ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി' എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ​ണ​വും സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ളും ലി​ക്വി​ഡ് ആ​സ്തി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ണ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, 'ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ' ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. 46.5 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന​യും 1.44 ട്രി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് 36.1 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന​യു​മാ​യി 1.1 ട്രി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ‘ടൈം ​ആ​ൻ​ഡ് സേ​വി​ങ്സ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ’ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. പ​ണ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച വ​ള​ർ​ച്ച അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ലോ​ക​ബാ​ങ്കി​ന്റെ അ​വ​ലോ​ക​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നേ​ര​ത്തേ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsSaudisgulfriyals
    News Summary - Saudi liquidity rises 8.4 percent to 3.1 trillion riyals
    Similar News
    Next Story
    X