Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഖത്തർ മുൻ അമീറി​െൻറ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 July 2026 5:53 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 5:53 PM IST

    ഖത്തർ മുൻ അമീറി​െൻറ നിര്യാണം; സൗദി ഭരണനേതൃത്വം അനുശോചിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തർ മുൻ അമീറി​െൻറ നിര്യാണം; സൗദി ഭരണനേതൃത്വം അനുശോചിച്ചു
    cancel

    റിയാദ്: ഖത്തർ മുൻ അമീർ ശൈഖ്​ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ്​ തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽഥാനിയെ സൗദി ഭരണനേതൃത്വം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഇരുഹറമുകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ സൽമാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് രാജാവും, സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ഖത്തർ അമീറിന് പ്രത്യേക അനുശോചന സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു.

    ഞായറാഴ്ച അന്തരിച്ച മുൻ അമീർ ശൈഖ്​ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിക്ക് 74 വയസ്സായിരുന്നു എന്ന് ഖത്തർ അമീരി ദിവാൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CondolenceSaudi leadershipFormer EmirSheikh Hamad bin Khalifa Al Thani
    News Summary - Saudi leadership expresses condolences over the death of former Qatari emir
    Similar News
    Next Story
    X