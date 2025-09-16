Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    16 Sept 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 7:19 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൗ​ദി-​കു​വൈ​ത്ത് ധാ​ര​ണ; സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും കു​വൈ​ത്ത് ഉപ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും സു​പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി

    സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൗ​ദി-​കു​വൈ​ത്ത് ധാ​ര​ണ; സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും കു​വൈ​ത്ത് ഉപ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും സു​പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി
    സൗ​ദി-​കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫും കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​ൽ​സ​ബാ​ഹും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്.

    സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​ന സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സു​ര​ക്ഷ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യോ​ജി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സൗ​ദി-​കു​വൈ​ത്ത് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മി​ലി​ട്ട​റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​രു മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫ് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Saudi-Kuwaiti pledge to strengthen security cooperation; Saudi Interior Minister and Kuwaiti Deputy Prime Minister hold important talks
