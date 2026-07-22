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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 July 2026 6:13 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 6:13 PM IST

    പശ്ചിമേഷ്യൻ സുരക്ഷ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദി കിരീടാവകാശിയും കുവൈത്ത് അമീറും

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    ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു
    പശ്ചിമേഷ്യൻ സുരക്ഷ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദി കിരീടാവകാശിയും കുവൈത്ത് അമീറും
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    റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, കുവൈത്ത് അമീർ ശൈഖ് മിഷ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബാഹുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി.

    സഹോദര രാജ്യമായ കുവൈത്തി​െൻറ പരമാധികാരത്തിന്മേലും അതിർത്തികളിലും ഇറാൻ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കുവൈത്തി​െൻറ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന് സൗദി അറേബ്യയുടെ സമ്പൂർണ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും കിരീടാവകാശി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും സംഭാഷണത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.

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    TAGS:west asiakuwait emirSaudi Arabia
    News Summary - Saudi, Kuwait discuss security
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