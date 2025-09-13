Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    13 Sept 2025 10:24 AM IST
    13 Sept 2025 10:24 AM IST

    സോ​മാ​ലി​യ​യി​ലും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്

    സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്
    സോ​മാ​ലി​യ​യി​ലും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്
    യാം​ബു: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. വി​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സോ​മാ​ലി​യ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വേ​ണ്ട വി​ക​സ​ന സ​ഹാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ സൗ​ദി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ നം​ഗ​ർ​ഹാ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ തോ​ർ​ഖാം അ​തി​ർ​ത്തി ക്രോ​സിങ്ങി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​രി ക്യാ​മ്പി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന 4,782 അ​ഫ്ഗാ​ൻ​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ 797 പെ​ട്ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​വി​ടെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൊ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ പി​ന്തു​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബൈ​ഡോ​വ​യി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1,300 ഭ​ക്ഷ​ണ പെ​ട്ടി​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.കെ.​എ​സ്.​റി​ലീ​ഫി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ബൈ​സ് നേ​ര​ത്തെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മൗ​റീ​ഷ്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മൊ​ഖ്താ​ർ ഔ​ൾ​ദ് ദാ​ഹി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. മാ​നു​ഷി​ക​വും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    തജി​ക്കി​സ്താ​നി​ലെ ഖ​ത്‌​ലോ​ൺ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മാ​തൃ, ന​വ​ജാ​ത, ശി​ശു ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ലൈ​വ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​വ്‌​ലി​ഹു​ഡ്സ് ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​റി​ലീ​ഫ് സം​ഘ​വും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

