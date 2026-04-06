    date_range 6 April 2026 9:38 AM IST
    date_range 6 April 2026 9:40 AM IST

    സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി റാ​ലി ഇ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട്

    റി​യാ​ദ്​/​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ട്ടു​ന്ന അ​നീ​തി​ക്കും അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക്കു​മെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം മൂ​ന്നി​ന്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ലീ​ഗ് ഹൗ​സി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ലി കു​റ്റി​ച്ചി​റ​യി​ൽ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ലീ​ഗ് ഹൗ​സ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് വേ​ങ്ങാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും റാ​ലി​യി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യം നേ​ടി​ത്ത​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ അ​തി​പ്ര​ധാ​ന ക​ർ​മ​മാ​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാ​ത്രാ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ന്യാ​യ​മാ​യ വി​മാ​ന​ക്കൂ​ലി ഈ​ടാ​ക്കി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​യി മാ​റി.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം മൂ​ലം പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം ക​ന​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​നം ആ​ഡം​ബ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി​പ്പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ഴു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ആ​ഡം​ബ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ലി​യാ​ടാ​യി ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​യും നി​ല​വി​ൽ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ക​ട​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നൊ​രു പ​രി​ഹാ​രം യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: Saudi Arabia
    News Summary - Saudi KMCC's expatriate rally in Kozhikode today
