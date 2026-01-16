Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 8:25 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 8:25 PM IST

    സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ്​ വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായി ആശുപത്രിയിൽ

    സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ്​ വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായി ആശുപത്രിയിൽ
    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയും ഇരുഹറമുകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായ സൽമാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് രാജാവിനെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    റിയാദിലെ കിങ്​ ഫൈസൽ സ്പെഷ്യലിസ്​റ്റ്​ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്ന് സൗദി റോയൽ കോർട്ട് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്ന്, (വെള്ളിയാഴ്ച) അദ്ദേഹം വിവിധ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

    രാജാവി​െൻറ ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും വേഗം പൂർണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സർവ്വശക്തനായ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും റോയൽ കോർട്ട് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Gulf Newssoudi newsLatest News
    News Summary - Saudi King Salman hospitalized for medical check-ups
