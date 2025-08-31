Begin typing your search above and press return to search.
    31 Aug 2025 9:17 AM IST
    31 Aug 2025 9:17 AM IST

    സൗ​ദി-​ഇ​റ്റലി സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ത​ണം
    സൗ​ദി-​ഇ​റ്റലി സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    റോ​മി​ലെ​ത്തി​യ സൗ​ദി

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​നെ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ

    മ​ന്ത്രി അ​ന്റോ​ണി​യോ ത​ജാ​നി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ളെ കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി-​ഇ​റ്റാ​ലി സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന. സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​നും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ന്റോ​ണി​യോ ത​ജാ​നി​യും ത​മ്മി​ൽ റോ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സൗ​ദി-​ഇ​റ്റ​ലി സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വ​ദേ​ശ​ത്ത് നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​രു​വ​രും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക, പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര ക​രാ​റു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഇ​റ്റ​ലി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്തും സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം തേ​ടും. മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വ​ദേ​ശ​ത്ത് നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വും, സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ശ​ത്രു​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ഉ​ട​ൻ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​നം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഏ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും അ​ക്ര​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും റി​യാ​ദും റോ​മും അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലു​ട​നീ​ളം മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ട​ഞ്ഞു​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ദി-​ഇ​റ്റാ​ലി സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്‍താ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

