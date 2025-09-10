Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Sept 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:57 AM IST

    സൗ​ദി ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ​രം: ഗു​രു​ത​ര സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    സൗ​ദി ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ​രം: ഗു​രു​ത​ര സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലൈ​സ​ൻ​സോ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഐ.​ടി. ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ​രം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് ചേം​ബ​റി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്മി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ദോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നി​കു​തി, സ​കാ​ത്, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫീ​സ്, സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി​വ​ത്ക്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    എ.​ടി ജോ​ലി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നും ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സൗ​ദി​വ​ത്ക്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഡേ​റ്റ ചോ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ അ​ജ്ലാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ന​ധി​കൃ​ത വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​ഡേ​റ്റ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാം.

    സൗ​ദി​യു​ടെ വ​ലി​യ​തും തു​റ​ന്ന​തു​മാ​യ വി​പ​ണി ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​ത്ത​വ​രും, നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ​ഴു​തു​ക​ൾ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക, ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക, ടൂ​റി​സ്റ്റ്, ഉം​റ വി​സ​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ അ​യ​ക്കു​ക, വ്യാ​പാ​ര മേ​ള​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി എ​ത്തി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചി​ല ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ടുക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ദേ​ശ ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​ബ്കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ-​അ​ജ്ലാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

