    date_range 25 Aug 2025 8:54 AM IST
    date_range 25 Aug 2025 8:54 AM IST

    പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘ​വും ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക്

    പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘ​വും ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക്
    സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹ്

    റി​യാ​ദ്​: സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക്. നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ചാ​ണ് ​നി​ക്ഷേ​പ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര.

    സൗ​ദി-​ചൈ​നീ​സ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി​യും ചൈ​നീ​സ് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി വാ​ങ് വെ​ന്റാ​വോ​യും അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സം​യു​ക്ത വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി 2025 മേ​യ് മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ സൗ​ദി നി​​ക്ഷേ​പ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സൗ​ദി​ക്കും ചൈ​ന​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 100 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വ​രും. ഇ​ത് ചൈ​ന​യെ സൗ​ദി​യെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കു​ന്നു. നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ചൈ​നീ​സ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​മാ​യും ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    TAGS:Gulf Newssoudi arabiainvestmentChina visit
