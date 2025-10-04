Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Oct 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 10:10 AM IST

    സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം

    23ല​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​പു​ല​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും
    സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 2025 ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ന് വ​ട​ക്കു​ള്ള മ​ൽ​ഹാ​മി​ലു​ള്ള റി​യാ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഈ ​മാ​സം 11 വ​രെ തു​ട​രും. 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1,300ല​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി, വേ​ട്ട പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ ത​ലാ​ൽ അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗോ​ളി​യ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ഏ​രി​യ, സ​ലൂ​ക്കി മ്യൂ​സി​യം, ചൈ​നീ​സ് പ​വി​ലി​യ​ൻ, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സ​ഫാ​രി, ഫാ​ൽ​ക്ക​ണേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ദി ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ വി​ല്ലേ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 28 പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളും 23ല​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, ക​ല​യു​ടെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ഷൂ​ട്ടി​ങ് റേ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ​യും ലേ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു.ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ, കു​തി​ര​സ​വാ​രി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ടോ​ടി ക​ല​ക​ൾ, ഒ​ട്ട​ക, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഷൂ​ട്ടി​ങ് റേ​ഞ്ചു​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, കാ​ർ ഡ്രൈ​വി​ങ്, ഒ​ട്ട​ക സ​വാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ആ​റ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘അ​ൽ​മ​ൽ​വാ​ഹ്’ ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ദി​വ​സേ​ന പ​ത്ത് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    60 വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​കെ 6,00,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്‌​ത പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി സൗ​ജ​ന്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ​ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

