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    റി​യാ​ദി​ൽ സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

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    റി​യാ​ദി​ൽ സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ കാ​ഴ്ച്ച​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: 2026ലെ ​സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ന്റെ വ​ട​ക്ക് മ​ൽ​ഹ​മി​ലെ റി​യാ​ദ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് കേ​​ന്ദ്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മേ​ള​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 1500 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം’​എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ൾ, വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ, സാ​ഹ​സി​ക​ത, യാ​ത്ര​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക-​വി​ജ്ഞാ​ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു​മി​ച്ച് കൂ​ട്ടു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ്.

    2018ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 47 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1,400 ല​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഏ​ഴ് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ൽ​പ​ന 91 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ഫാ​ൽ​ക്ക​നെ​യും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും തു​റ​ന്നു കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. അ​റി​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യും വി​നോ​ദ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി ക്കു​ന്ന വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ, യാ​ത്ര​ക​ൾ, സാ​ഹ​സി​ക​ത എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ആ​ധു​നി​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ത് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘ഭാ​വി​യി​ലെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ’ ‘ശാ​ലാ​യി​ൽ’ മ്യൂ​സി​യം, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്തി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ലോ​കം, ഫോ​ർ-​വീ​ൽ ഡ്രൈ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, അ​മ്പെ​യ്ത്ത്, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ​രി​ശീ​ല​ന മ​ൽ​ത്സ​രം, സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ഹൈ​ക്കി​ങ്, സ​ഫാ​രി, ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ട​വും കു​തി​ര​സ​വാ​രി​യും, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ലം, വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ അ​നു​ഭ​വം, നാ​ടോ​ടി ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന 'അ​ൽ-​മി​ൽ​വാ​ഹ്' മ​ത്സ​രം ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ കാ​ഴ്ച്ച​ക​ൾ

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 12 റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി ആ​റ് റൗ​ണ്ടു​ക​ളും, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി ആ​റ് റൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഓ​രോ റൗ​ണ്ടി​ലും ആ​ദ്യ അ​ഞ്ച് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ആ​കെ 7,23,000 റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ, അ​മ്പെ​യ്ത്ത്, എ​യ​ർ ഗ​ണ്ണു​ക​ൾ, അ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ-​സം​ഭ​ര​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​നും അ​മ്പെ​യ്ത്തി​നു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​വും ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    വി​ല​യേ​റി​യ താ​ര​മാ​യി മം​ഗോ​ളി​യ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: 2026ലെ ​സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച മം​ഗോ​ളി​യ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ രാ​ത്രി​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ര​ണ്ട് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ വി​റ്റ​ത് 550,000 റി​യാ​ലി​ന്.

    ലേ​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. 'ഫ​ർ​ഖ് ഹു​ർ' വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​മാ​ണ് ആ​ദ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത് 150,000 റി​യാ​ലി​ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ 'ഖി​ർ​നാ​സ് ഹു​ർ' വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ലേ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 100,000 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ വി​ല 4,00,000 റി​യാ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ൽ​പ​ന​ത്തു​ക 550,000 റി​യാ​ലി​ൽ എ​ത്തി.

    സൗ​ദി​യി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മം​ഗോ​ളി​യ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധ​യും ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ വി​നോ​ദ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​യെ പ്ര​മു​ഖ​മാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും മം​ഗോ​ളി​യ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ലം നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മം​ഗോ​ളി​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ലി​പ്പ​ക്കൂ​ടു​ത​ൽ, നീ​ള​മു​ള്ള ചി​റ​കു​ക​ൾ, ഉ​യ​ർ​ന്ന ക്ഷ​മ എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട 'മം​ഗോ​ളി​യ​ൻ ഹു​ർ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ' ആ​ണ് ഇ​വ​യി​ൽ മു​ഖ്യം. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ളം നി​റം മു​ത​ൽ ക​ടും ത​വി​ട്ട് നി​റം വ​രെ​യു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന നി​റ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും ഹോ​ബി​ക്കാ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണി​ത്.

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    News Summary - Saudi International Falcon and Hunting Exhibition
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