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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 July 2026 5:10 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 5:10 PM IST

    മാഡ്രിഡിലെ റിയാദ് എയർ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്​റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ച് സൗദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

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    മാഡ്രിഡിലെ റിയാദ് എയർ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്​റ്റേഡിയം സൗദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമീർ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ നായിഫ് സന്ദർശിക്കുന്നു

    റിയാദ്: സൗദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമീർ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ നായിഫ് സ്​പെയിൻ നഗരമായ മാഡ്രിഡിലെ പ്രശസ്തമായ റിയാദ് എയർ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്​റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ചു. സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഫെർണാണ്ടോ ഗ്രാൻഡെ-മാർലാസ്കയും സന്ദർശനവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

    സ്​റ്റേഡിയത്തിലെ ഓർഗനൈസേഷനൽ കൺട്രോൾ യൂനിറ്റ് സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി, കായിക പരിപാടികളിലെ സുരക്ഷാ മാനേജ്‌മെൻറ്​, ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തി.

    അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായി നേരിടുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളും, വൻകിട കായിക മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതികളും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു മനസിലാക്കി. സൗദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ അനുഗമിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘവും ഈ സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കാളികളായി.

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    TAGS:Interior MinisterSaudi ArabiaRiyadh Air Metropolitano Stadium
    News Summary - Saudi Interior Minister visits Madrid's Riyadh Air Metropolitano Stadium
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