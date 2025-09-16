Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    16 Sept 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 7:14 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റു​മാ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റു​മാ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റു​മാ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ​സ​ബാ​ഹി​നെ സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫ് ബ​യാ​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​ല​വി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന് കൈ​മാ​റി.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ചു. സൗ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​രു ജ​ന​ത​യെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

