Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 1 Nov 2025 10:55 AM IST
    date_range 1 Nov 2025 10:55 AM IST

    സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ഏ​രി​യ​ത​ല കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 'ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ മൂ​ന്നു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ, ജു​ബൈ​ൽ ഏ​രി​യ​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ സ​ലാം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യി​ലൂ​ടെ നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം എ​ന്ന ആ​ശ​യം സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​കു​ന്ന​തി​നും വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​ക​ളെ​യും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും മ​താ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ര​സ്പ​രം അ​റി​ഞ്ഞും ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചും ഏ​കോ​ദ​ര സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട മൗ​ലി​ക​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്. ഈ ​അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ബ​ഹു​സ്വ​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​നും നീ​തി​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഭ​ര​ണം വേ​ണം. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ന​മു​ക്കു​ള്ള​ത്.

    അ​തി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഇ​ത് പോ​ലു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ൻ. സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. മു​നീ​ർ ഹാ​ദി കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം ക​ട​ലു​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

