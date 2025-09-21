Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Sept 2025 12:51 PM IST
    വൈ​ദ്യു​തി രം​ഗ​​ത്ത് സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം

    സൗ​ദി ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ക​മ്പ​നി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ തെ​ർ​മ​ൽ പ​വ​ർ കോ​പ​റേ​ഷ​നും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    റി​യാ​ദി​ൽ സൗ​ദി ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ക​മ്പ​നി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ തെ​ർ​മ​ൽ പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: വൈ​ദ്യു​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ക​മ്പ​നി (എ​സ്.​ഇ.​സി) ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നാ​ഷ​ന​ൽ തെ​ർ​മ​ൽ പ​വ​ർ കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​ടി.​പി.​സി)​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൗ​ദി വൈ​ദ്യു​തി​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ നാ​സ​ർ അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി, സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ, സൗ​ദി ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഗാം​ദി, എ​ൻ.​ടി.​പി.​സി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ജ​യ്കു​മാ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ധു​നി​ക ഊ​ർ​ജ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​പു​റ​മെ പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, പ​രി​പാ​ല​നം, ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​ര​ണം, വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഭ​ര​ണം, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​റി​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​ൽ, പു​തി​യ വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സൗ​ദി ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ​യും വ​ട​ക്കേ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​നും ട്രാ​ൻ​സ്മി​റ്റ​റും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും സൗ​ദി​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഉ​റ​വി​ട​വു​മാ​ണ് സൗ​ദി ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ക​മ്പ​നി. അ​തി​ന്റെ വ​രി​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 11 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ‌.​ടി.‌​പി.‌​സി. അ​തി​ന്റെ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി ഏ​ക​ദേ​ശം 77000 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വ​രെ എ​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് വി​വി​ധ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:partnershipsectorSaudisIndiaElectricity Unit
    News Summary - Saudi-India partnership in the electricity sector
