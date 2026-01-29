Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സൗ​ഹൃ​ദ​ഗാ​ഥ; ജി​ദ്ദ​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ വി​രു​ന്ന് പ്രൗ​ഢ​മാ​യി

    സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സൗ​ഹൃ​ദ​ഗാ​ഥ; ജി​ദ്ദ​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ വി​രു​ന്ന് പ്രൗ​ഢ​മാ​യി
    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ജി​ദ്ദ: റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ വി​രു​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​​ന്റെ​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​​ന്റെ​യും വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര, വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​ക്ക റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​രീ​ദ് ബി​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ​ഷ​ഹ്‌​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും, ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ട് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ലിം അ​ലി അ​ൽ​മി​ഹ്‌​വാ​രി വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി ഒ​രു​ക്കി​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ വി​രു​ന്ന് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    സാ​ധാ​ര​ണ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക്ക് പ​ക​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ‘ഏ​ക് പേ​ഡ് മാ ​കേ നാം’​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ന​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ഈ ​വേ​റി​ട്ട രീ​തി ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 40ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ബ​ന്ധം പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ശ്ചി​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രു​മാ​യും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യു​ള്ള സ​മ്പ​ർ​ക്കം വ്യാ​പാ​ര-​നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കും. 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല-​സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വ് വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് സോ​ണു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2025-ലെ ​ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ‘ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെ​ന്റ് ക​ണ​ക്​​റ്റ്​’​ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​​ന്റെ ടീ​സ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പു​ഷ്പ സു​രേ​ഷ് ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, ക​ഥ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഷി​ഫാ​ന ഷാ​ജി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കൂ​ടാ​തെ ‘ത​ന്ത്ര’​എ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

