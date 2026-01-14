Begin typing your search above and press return to search.
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഗ​മം; ‘സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ’ നാ​ളെ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഗ​മം; ‘സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ’ നാ​ളെ
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​​ന്റെ ക​രു​ത്ത് വി​ളി​ച്ചോ​തി ഗു​ഡ് വി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് (ജി.​ജി.​ഐ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ സീ​സ​ൺ-2’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സാം​സ്‌​കാ​രി​കോ​ത്സ​വം ജി​ദ്ദ അ​ൽ റി​ഹാ​ബി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റ്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ കു​ടി​യേ​റ്റ ഇ​ട​നാ​ഴി’ എ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ പാ​ത​യാ​യ ഇ​ൻ​ഡോ-​ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ട​നാ​ഴി​യു​ടെ സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഏ​ടു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യാ-​അ​റ​ബ് സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​ത്ത​രം വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ​മാ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യ ക​ലാ​വി​രു​ന്നാ​ണ് അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി​ഖ്യാ​ത സൗ​ദി ഫോ​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​ഖു​ത്‌​വ, അ​ൽ​ഖു​ബൈ​തി, അ​ൽ​മി​സ്മാ​ർ, അ​ൽ​ജി​സാ​നി, അ​ൽ​ബ​ഹ്‌​രി തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ല​ക​ളാ​യ ക​ഥ​ക്, ഒ​ഡി​സി, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, പ​ഞ്ചാ​ബി-​ഗു​ജ​റാ​ത്തി നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഒ​പ്പ​ന, സൂ​ഫി ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യ്‌​ക്കൊ​പ്പം കൗ​മാ​ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗാ​യ​ക​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​റും കൊ​റി​യോ​ഗ്ര​ഫ​റു​മാ​യ റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി.​ജി.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹ​സ​ൻ ചെ​റൂ​പ്പ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ബു ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ശം​നാ​ട്, ഫൈ​റൂ​സ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

