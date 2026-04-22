    date_range 22 April 2026 9:55 AM IST
    date_range 22 April 2026 9:55 AM IST

    സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം;നി​ർ​ണാ​യ​ക ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന് സൗ​ദി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി

    സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം;നി​ർ​ണാ​യ​ക ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന് സൗ​ദി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ന് സൗ​ദി പാ​ർ​ലി​മെൻറാ​യ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച റി​യാ​ദി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ 26-ാമ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ഡോ. ​മി​ഷാ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ സു​ലാ​മി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ല, സാ​ഹി​ത്യം, പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങും. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള സൗ​ദി​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും സം​യു​ക്ത വേ​ദി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ക​രാ​ർ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​ര സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​യി ഈ ​പു​തി​യ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം മാ​റും.

    TAGS:RiyadhLandmarkSaudi Arabiamemorandum
    News Summary - Saudi-India cultural cooperation; Saudi Shura Council approves landmark memorandum of understanding
