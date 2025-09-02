Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:35 AM IST

    സൗ​ദി ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി; 21,000ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം വീ​ടാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ദേ​ശി ഭ​വ​ന ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത നി​ര​ക്ക് 65.4 ശ​ത​മാ​നമായി
    സൗ​ദി ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി; 21,000ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം വീ​ടാ​യി
    cancel

    റി​യാ​ദ്: 2024 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഭ​വ​ന ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത നി​ര​ക്ക് 65.4 ശ​ത​മാ​നമായി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ നി​ര​ക്ക് 2025 ലെ ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ 65 ശ​ത​മാ​നം ക​വി​ഞ്ഞു.

    ‘തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സ്ഥി​ര​ത​യി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ള്ള സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ 2024 ​ലെ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഭ​വ​ന, ധ​ന​സ​ഹാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം 1,22,000ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​വ​ന സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും വി​ക​സ​ന ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ർ​ഹ​രാ​യ 21,000 ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ടു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഭ​വ​ന ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വേ​ഗം ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​വ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ക​സ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​വ​ന, ധ​ന​സ​ഹാ​യ പാ​ക്കേ​ജ് വ​ഴി അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സൗ​ദി​യു​ടെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഭ​വ​ന ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ നി​ര​ക്ക് 70 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsHousing Projectgulf news malayalam
    News Summary - Saudi housing project; More than 21,000 families get their own homes
    Similar News
    Next Story
    X