Madhyamam
    Saudi Arabia
    3 Sept 2025 9:26 AM IST
    3 Sept 2025 9:26 AM IST

    മരങ്ങൾ കാർപോർച്ചായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രശംസിച്ച് സൗദി ഭവന മന്ത്രി

    സൗ​ദി ജ​ന​ത​യു​ടെ നൂ​ത​നാ​ശ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭം
    മരങ്ങൾ കാർപോർച്ചായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രശംസിച്ച് സൗദി ഭവന മന്ത്രി
    മരങ്ങൾക്കുതാഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറുകൾ

    റി​യാ​ദ്: കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക ത​ണ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി താ​മ​സ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​രം​ഭ​ത്തെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി മാ​ജി​ദ് അ​ൽ​ഹു​ഖൈ​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​വ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ഈ ​ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്കാ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ത​ണ​ലി​നെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന താ​പ​നി​ല​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ എ​ന്ന് അ​ൽ ഹു​ഖൈ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ണ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ളി​ത​വും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ്. ഇ​ത് സൗ​ദി ജ​ന​ത ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, ചൂ​ടി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​വ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​സാ​മൂ​ഹി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ന​ഗ​ര വ​ന​വ​ത്ക്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​ന​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ണ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടം വൃ​ക്ഷ ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ റി​യാ​ദ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വേ​പ്പ്, അ​ത്തി, ബ​ദാം, ക​ട​ച്ച​ക്ക എ​ന്നീ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. റി​യാ​ദി​ലെ ചൂ​ടു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത​ണ​ൽ ന​ൽ​കാ​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ക​ഴി​വ് ഈ ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ന്ന​തി​നും പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ണ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സം​രം​ഭം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ഹ​രി​താ​ഭ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

