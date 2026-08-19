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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 5:59 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 5:59 PM IST

    മക്ക ഹറമിൽ നഷ്​ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം

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    മക്ക ഹറമിൽ നഷ്​ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം
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    മക്ക: മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വെച്ച് സാധനങ്ങൾ നഷ്​ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സൗദി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം. തീർഥാടകർക്കും സന്ദർശകർക്കും ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നഷ്​ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവ സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുക്കാനും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    വ്യക്തിഗത സാധനങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ നഷ്​ടപ്പെട്ടാൽ, ഹറമി​െൻറ കിഴക്കേ മുറ്റത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘മക്തബ് അൽ മഫ്ഖൂദാത്ത്’ (ലോസ്​റ്റ്​ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഓഫീസ്) സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ ആണ് നഷ്​ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, അത് ‘അബ്ഷിർ’ പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    കൂടാതെ, ഹറം പരിസരത്ത് നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ നഷ്​ടപ്പെട്ടതോ ആയ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നവർ അത് ഉടനടി ലോസ്​റ്റ്​ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഓഫീസിലോ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകും.

    സാധനങ്ങൾ നഷ്​ടപ്പെടുകയോ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തീർഥാടകരും സന്ദർശകരും ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി മാത്രം ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അധികൃതരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത് വിവരശേഖരണവും തുടർന്നുള്ള നടപടികളും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും വ്യവസ്ഥാപിതമായും പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കുമായി മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഏകീകൃത നമ്പറായ 1966-ലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവർക്ക് +966 92000281

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    TAGS:Masjid al-HaramSaudi Hajj MinistryMecca lost itemsAbsher portal
    News Summary - Saudi Hajj and Umrah Ministry Details Procedures to Recover Lost Items at Masjid al-Haram
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