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    അറബ് ലീഗിന് കിസ്‌വ കഷ്​ണം സമ്മാനിച്ച്​ സൗദി അറേബ്യ

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    അറബ് ലീഗിന് കിസ്‌വ കഷ്​ണം സമ്മാനിച്ച്​ സൗദി അറേബ്യ
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    റിയാദ്: കഅ്ബയുടെ മൂടുപടമായ കിസ്‌വയുടെ ഒരു ഭാഗം അറബ് ലീഗിന് സമ്മാനമായി സൗദി അറേബ്യ കൈമാറി. ഈജിപ്ത്​ ആസ്ഥാനമായ കെയ്‌റോവിൽ നടന്ന അറബ് ലീഗ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന ചടങ്ങ് നടന്നത്.

    സൽമാൻ രാജാവി​െൻറ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി എൻജി. വലീദ് അൽഖുറൈജി കിസ്‌വയുടെ ബെൽറ്റി​െൻറ ഒരു ഭാഗം അറബ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ നബീൽ ഫഹ്​മിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയത്.

    അറബ് ലീഗിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ സമ്മാനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്​ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ കഅ്ബയ്ക്കുള്ള അദ്വിതീയമായ മതപരമായ പ്രാധാന്യത്തോടുള്ള ആദരവും, സംയുക്ത അറബ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അറബ് ലീഗ് വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനുള്ള പിന്തുണയുമാണ് ഇതിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.

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    News Summary - Saudi Gifts Kiswah to Arab League
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