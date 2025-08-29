ഗസ്സയിലെ പ്രതിസന്ധി സൗദി - ജർമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
യാംബു: ഗസ്സയിലെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സൗദി വിദേശ കാര്യമന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ, ജർമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജോഹാൻ വഡെഫുളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ജർമൻ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിൽ ഗസ്സയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും ചർച്ചചെയ്തു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും അവർ അവലോകനം ചെയ്തു. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീനിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും മന്ത്രിമാർ ചർച്ച ചെയ്തു.
പൊതു താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ അവർ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറി. ജർമനിയിലെ സൗദി അംബാസഡർ അമീർ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖാലിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ, മന്ത്രി മുഹമ്മദ് അൽ യഹ്യയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്ഥാനപതി ഡോ. മനൽ റദ് വാൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
