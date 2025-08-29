Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:16 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൗ​ദി - ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൗ​ദി - ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജോ​ഹാ​ൻ വ​ഡെ​ഫു​ൾ ബെ​ർ​ലി​നി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: ഗ​സ്സ​യി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജോ​ഹാ​ൻ വ​ഡെ​ഫു​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ജ​ർ​മ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ബെ​ർ​ലി​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും അ​വ​ർ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ, മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യ​ഹ്‍യ​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഡോ. ​മ​ന​ൽ റ​ദ് വാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:foreign ministersmeetGermangaza crisisSaudis
