സൗദി സ്ഥാപക ദിനം കൊണ്ടാടി രാജ്യം: പൈതൃക വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മുഖങ്ങളുമായി കുരുന്നുകൾ

സൗദി സ്ഥാപക ദിനം കൊണ്ടാടി രാജ്യം: പൈതൃക വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മുഖങ്ങളുമായി കുരുന്നുകൾtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും കാഴ്ചകൾ അലതല്ലി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകളായി രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സവിശേഷമായ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പ്രകടമായത് ജനതയുടെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും ദേശസ്നേഹവുമാണ്.
നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീളുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും നാടോടി പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് കുരുന്നുകൾ ഈ ദിനത്തെ വരവേറ്റത്. വർത്തമാനകാല തലമുറയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ വേരുകളുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞത്.
തനതായ ശൈലിയിലുള്ള പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും പ്രകടമായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും പൂർവ്വികരുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെയും സ്മരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ദേശീയ വ്യക്തിത്വം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി ഈ ദിനത്തെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ തെരുവുകളും ചത്വരങ്ങളും പൊതുയിടങ്ങളും പച്ചപ്പിലും ദേശീയ പതാകകളിലും മുങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും സ്നേഹവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ അലംകൃതമായിരുന്നു.
