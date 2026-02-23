Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    സൗദി സ്ഥാപക ദിനം കൊണ്ടാടി രാജ്യം: പൈതൃക വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മുഖങ്ങളുമായി കുരുന്നുകൾ

    തലമുറകളെ ചരിത്രപരമായ വേരുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷം
    സൗദി സ്ഥാപക ദിനം കൊണ്ടാടി രാജ്യം: പൈതൃക വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മുഖങ്ങളുമായി കുരുന്നുകൾ
    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്‍റെയും ഐക്യത്തിന്‍റെയും കാഴ്​ചകൾ അലതല്ലി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകളായി രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സവിശേഷമായ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പ്രകടമായത് ജനതയുടെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും ദേശസ്നേഹവുമാണ്.

    നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീളുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും നാടോടി പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് കുരുന്നുകൾ ഈ ദിനത്തെ വരവേറ്റത്. വർത്തമാനകാല തലമുറയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ വേരുകളുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞത്.

    തനതായ ശൈലിയിലുള്ള പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും പ്രകടമായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്‍റെ ഐക്യത്തെയും പൂർവ്വികരുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെയും സ്മരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ദേശീയ വ്യക്തിത്വം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി ഈ ദിനത്തെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

    ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ തെരുവുകളും ചത്വരങ്ങളും പൊതുയിടങ്ങളും പച്ചപ്പിലും ദേശീയ പതാകകളിലും മുങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും സ്നേഹവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ അലംകൃതമായിരുന്നു.

