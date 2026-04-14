    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 April 2026 4:39 PM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 4:39 PM IST

    യു.എ.ഇ- ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി സംസാരിച്ച്​ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

    
    
    മേഖലയിലെ സുപ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ചയായി
    saud arabia
    

    റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ രാഷ്​ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷ വെല്ലുവിളികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ഖത്തർ, യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി.

    സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽ താനിയുമായി ടെലിഫോൺ മുഖേന സംഭാഷണം നടത്തി. മേഖലയിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും, സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയമായി.

    യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായും അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ വഴി ചർച്ചകൾ നടത്തി. മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ഇരു നേതാക്കളും, നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും ആശയവിനിമയം നടത്തി. മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ധാരണയിലെത്തി.

