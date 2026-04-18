സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ചർച്ച നടത്തി
റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിർണായക സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ, യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും മുൻനിർത്തിയുള്ള സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയിൽ ഉടനീളം ഉയർന്നുവന്നത്.
ആഗോള വ്യാപാര പാതയിൽ നിർണായകമായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായി സംസാരിച്ചു. മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഈ പാതയുടെ സുസ്ഥിരത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ചർച്ചയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.
ലെബനനിൽ നിലവിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ ശക്തമായി നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളുമാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഇരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.
