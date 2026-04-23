Madhyamam
    Posted On
    date_range 23 April 2026 3:54 PM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 3:54 PM IST

    7.10 ലക്ഷം ടൺ ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ സൗദി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ അതോറിറ്റി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു

    റിയാദ്​: രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യധാന്യ ശേഖരം സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി (ജി.എഫ്​.എസ്​.എ) ഈ വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതി ടെൻഡർ ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 7.10 ലക്ഷം ടൺ ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഈ വർഷം ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്​റ്റ്​ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഈ ഗോതമ്പ് 12 കപ്പലുകളിലായാണ് രാജ്യത്തെത്തുക. ഇതിൽ അഞ്ച് കപ്പലുകൾ ജിദ്ദ ഇസ്​ലാമിക് പോർട്ടിലും, അഞ്ച് കപ്പലുകൾ യാംബു കൊമേഴ്സ്യൽ പോർട്ടിലും, ബാക്കി രണ്ട് കപ്പലുകൾ ജിസാൻ പോർട്ടിലുമാണ് ചരക്ക് ഇറക്കുന്നത്.

    രാജ്യത്തെ ഗോതമ്പ് കരുതൽ ശേഖരം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര മില്ലിങ്​ കമ്പനികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റുന്നതിനുമാണ് ഈ വലിയ തോതിലുള്ള ഇറക്കുമതിയിലൂടെ അതോറിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:TenderwheatSaudi ArabiaFood Safety Authority
    News Summary - Saudi Food Safety Authority invites tenders to import 7.10 lakh tonnes of wheat
