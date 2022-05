cancel By സ്വന്തം ലേഖകൻ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റ്​ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ന​ല്ല ഫ​ലം കാ​ണി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2022 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ലെ ബ​ജ​റ്റി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണ്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം 2,77,959 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ്. 2021ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​ത്തെ വ​രു​മാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 36 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​പാ​ദ വ​രു​മാ​നം 2,04,761 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​ണ്ണേ​ത​ര വ​രു​മാ​നം 9,42,60 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ക​ണ​ക്കി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഏ​ഴ്​ ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലി​ന്‍റെ​യും ഫ​ല​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ എ​ണ്ണേ​ത​ര വ​രു​മാ​നം 8,81,85 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ത്​ 1,83,699 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​യി. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 58 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​നം 1,16,576 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ലെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ് 2,20,467 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണെ​ന്നും മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ചെ​ല​വ്​ 2,12,204 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന​ ചെ​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ മി​ച്ചം ഏ​ക​ദേ​ശം 57,491 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ ക​മ്മി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദം വ​രെ​യു​ള്ള മൊ​ത്തം പൊ​തു​ക​ടം ഏ​ക​ദേ​ശം 9,58,642 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി Show Full Article

Saudi finance Ministry says budget has started showing good results since the beginning of the year.