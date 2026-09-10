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    വിസ്​മയകരമായ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളുമായി സൗദി ഫാൽക്കൺസ്​

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    വിസ്​മയകരമായ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളുമായി സൗദി ഫാൽക്കൺസ്​
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    റിയാദ്​/കെയ്​റോ: ഈജിപ്തിലെ അൽ അലമേൻ നഗരത്തിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര എയർ ആൻഡ് സ്പേസ് ഷോയിൽ സൗദി വ്യോമസേനയുടെ ‘സൗദി ഫാൽക്കൺസ്’ ടീം നടത്തിയ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കാണികളുടെ മനംകവർന്നു. ‘ഹോക്ക് ടി-165’ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഘം ആകാശത്ത് വിസ്മയ തീർത്തത്.

    ലോകത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരും പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത ഈ പ്രദർശനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായി സൗദി ഫാൽക്കൺസിന്റെ പ്രകടനം മാറി. പൈലറ്റുമാരുടെ മികച്ച ഏകോപനവും അച്ചടക്കവും കൃത്യതയാർന്ന ആകാശത്തുളള രൂപവത്​കരണങ്ങളും ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.

    സൗദി വ്യോമസേനയുടെ പൈലറ്റുമാർക്ക് എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായ വ്യോമാഭ്യാസങ്ങളും ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രകടനം.

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    News Summary - Saudi Falcons with breathtaking air stunts
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