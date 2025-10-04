സൗദി ഫാൽക്കൺസ് ക്ലബ് ലേലം; ജീസാനിൽനിന്നുള്ള പരുന്തിന് വില ലക്ഷം റിയാൽtext_fields
റിയാദ്: സൗദി ഫാൽക്കൺസ് ക്ലബ് ലേലത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ജീസാനിലെ വാദി ബൈദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരുന്ത് ലക്ഷം റിയാലിന് (ഏകദേശം 26,660 ഡോളർ) വിറ്റുപോയി. അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഹൈദർ ഖസാദി എന്നിവരായിരുന്നു ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബിഡർമാർ. 30,000 റിയാലിൽ ആരംഭിച്ച ലേലമാണ് ഒടുവിൽ ഒരു ലക്ഷം റിയാലിൽ അവസാനിച്ചത്. പ്രാദേശിക പരുന്തുകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി മാറുന്ന ഈ ലേലം, പരുന്തുകളെ വളർത്തുന്നതിലുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും പങ്കെടുക്കുന്ന പരുന്തുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്.
