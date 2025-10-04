Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 4 Oct 2025 10:05 AM IST
    date_range 4 Oct 2025 10:05 AM IST

    സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ലേ​ലം; ജീ​സാ​നി​ൽനി​ന്നു​ള്ള പ​രു​ന്തി​ന് വി​ല ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ

    saudi falcons club
    സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ലേ​ല​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ലേ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ രാ​ത്രി​യി​ൽ ജീ​സാ​നി​ലെ വാ​ദി ബൈ​ദി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു പ​രു​ന്ത് ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന് (ഏ​ക​ദേ​ശം 26,660 ഡോ​ള​ർ) വി​റ്റു​പോ​യി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഹൈ​ദ​ർ ഖ​സാ​ദി എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ബി​ഡ​ർ​മാ​ർ. 30,000 റി​യാ​ലി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ലേ​ല​മാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രു​ന്തു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്ന ഈ ​ലേ​ലം, പ​രു​ന്തു​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രു​ന്തു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewsauctionFalconSaudi Falcons ClubSaudi Arabia News
