    Saudi Arabia
    date_range 12 Jan 2026 9:33 AM IST
    date_range 12 Jan 2026 9:33 AM IST

    സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​സി​ഡ​ൻ​റ്​​സ് അ​സോ​. ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​സി​ഡ​ൻ​റ്​​സ് അ​സോ​. ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​സി​ഡ​ൻ​റ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​സി​ഡ​ൻ​റ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സെ​റ) ഹ​റാ​സാ​ത്തി​ലെ യാ​സ്മി​ൻ വി​ല്ല​യി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ർ​ഷ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങ് ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ളോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ക്രി​സ്മ​സ് പാ​പ്പ​മാ​രാ​യി എ​ത്തി​യ ബെ​ന്നി കൈ​താ​ര​ൻ, അ​ദ്നാ​ൻ സ​ഹീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നൃ​ത്തം ചെ​യ്ത് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു ആ​ൻ​റ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​റ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മോ​ഹ​ൻ ബാ​ല​ൻ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജോ​ൺ​സ​ൻ ക​ല്ല​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ദീ​പ ജോ​ൺ​സ​ൻ ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജാ​ൻ​സി മോ​ഹ​ൻ, സി​മി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഡേ​വി​സ് ദേ​വ​സ്സി, അ​ഫ്ര സ​ബീ​ൻ റാ​ഫി എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​താ​ര​ക​ർ. പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളാ​യ വി​ജ​യ് ഫു​ഡ് പ്രോ​ഡ​ക്ട്സ് സാ​ര​ഥി ജോ​യ് മൂ​ല​ൻ, ഗു​ഡ് ഹോ​പ്പ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ഉ​ട​മ ജു​നൈ​സ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.സെ​റ​യി​ലെ പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും സ​ബീ​ന റാ​ഫി, റി​ട്ടി ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ക്രി​സ് ജ​യിം​സ്, പ്ര​തീ​ഷ്, ദീ​പ്തി പ്ര​തീ​ഷ്, ജീ​നാ ഡേ​വി​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ആ​ലു​വ, സ​ഹീ​ർ മാ​ഞ്ഞാ​ലി, രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​പി​നാ​ഥ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്ക്, സു​ഭാ​ഷ് ആ​ൻ​റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​ല സ​ഹീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡേ​വി​സ് ദേ​വ​സ്സി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

