    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 May 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 7:55 AM IST

    സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി വാ​രം 2026; വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    സൗദി പരിസ്ഥിതി വാരാചരണം പരിസ്ഥിതി ജല കൃഷി മന്ത്രി എൻജി. അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽഫദ്‌ലി റിയാദിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    റി​യാ​ദ്: ‘പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലൂ​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത ഭാ​വി’ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2026 ലെ ​സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി വാ​ര​ത്തി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക, പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഒ​രു ആ​ഴ്ച നീ​ളു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ 13 ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​ത​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, ഫീ​ൽ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രേ​സ​മ​യം ന​ട​ക്കും. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക, പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി വാ​ര​ത്തി​െൻറ കാ​ത​ൽ. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളെ​യും നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം

    പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യും ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്ദേ​ശം എ​ത്തി​ക്കും. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ-​ഗ്രാ​മ​കാ​ര്യ-​ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ൾ വാ​ര​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ഇ​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ളും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ആ​ഘാ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഈ ​പ​രി​സ്ഥി​തി വാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​ണി​നി​ര​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​ർ​ജ്ജി​ക്കും.

    TAGS: Saudi Arabia
    News Summary - Saudi Environment Week 2026 to begin with extensive events across the kingdom
