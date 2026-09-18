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    അമേരിക്കൻ എഫ്-35 യുദ്ധവിമാന ഇടപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സൗദി എംബസി

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    അമേരിക്കൻ എഫ്-35 യുദ്ധവിമാന ഇടപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സൗദി എംബസി
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യക്ക് എഫ്-35 അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ തീരുമാനത്തെ വാഷിങ്​ടണിലെ സൗദി എംബസി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തി​െൻറ ശക്തിയും തുടർച്ചയും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

    സൗദിയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിരോധ സഹകരണത്തി​െൻറ പുരോഗതിയാണ് ഈ കരാറിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. റിയാദും വാഷിങ്​ടണും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സുരക്ഷാ ബന്ധം പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, സംയുക്ത പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എംബസി വിശദീകരിച്ചു. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ബന്ധത്തി​െൻറ ദൃഢതയും അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയുമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

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    News Summary - Saudi Embassy welcomes the US F-35 fighter jet deal
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