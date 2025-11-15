Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ലി​നീ​ക​ര​ണം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:21 AM IST

    മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ര​ശം​സ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ര​ശം​സ
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ര​ശം​സ. ബ്ര​സീ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലെ ‘COP30’ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ 30ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ടെ​ലി ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ സൗ​ദി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 5,88,000 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം കാ​ർ​ബ​ൺ ഡൈ ​ഓ​ക്സൈ​ഡ് ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം കു​റ​​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന അ​ക്‍വ പ​വ​ർ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ർ​കാ​സ്​​റ്റി​ങ് സെ​ന്റ​റി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും ഊ​ർ​ജ-​ജ​ല കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ത്തെ യൂ​നി​യ​ൻ റ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ‘വി​ഷ​ൻ 2030’, സൗ​ദി ഗ്രീ​ൻ ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ് എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, സ്പേ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഇ​ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - Saudi efforts to reduce pollution receive international praise
    Similar News
    Next Story
    X