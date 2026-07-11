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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 July 2026 4:21 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 4:21 PM IST

    മേഖലയിലെ ഭൗമരാഷ്​ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും തിളങ്ങി സൗദി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ; ‘എ പ്ലസ്​’ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങ്​ നൽകി ‘ഫിച്ച്’

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    മേഖലയിലെ ഭൗമരാഷ്​ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും തിളങ്ങി സൗദി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ; ‘എ പ്ലസ്​’ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങ്​ നൽകി ‘ഫിച്ച്’
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    റിയാദ്​: ഭൗമരാഷ്​ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും സൗദി അറേബ്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും പൊതുധനകാര്യ സംവിധാനവും അങ്ങേയറ്റം ഭദ്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആഗോള റേറ്റിങ്​ ഏജൻസിയായ ഫിച്ച് ‘എ പ്ലസ്​’ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്​ നിലനിർത്തി. രാജ്യത്തി​െൻറ ഭാവി സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത മികച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്, കരുത്തുറ്റ പൊതുബജറ്റും വിദേശ സാമ്പത്തിക നിലയുമാണ് ഇതിന് അടിത്തറയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    ചുറ്റുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതകൾക്കിടയിലും സൗദിയുടെ വിദേശ പണശേഖരം അതീവ സുരക്ഷിതമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഏകദേശം 11.6 മാസത്തെ വിദേശ പേയ്‌മെൻറുകൾ നടത്താൻ ഈ സമ്പാദ്യം മാത്രം മതിയാകും. കൂടാതെ, മറ്റ് മുൻനിര രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സൗദി ഗവൺമെന്റി​െൻറ കടബാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്.

    ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം 2026-ൽ വളർച്ചാനിരക്കിൽ നേരിയ മന്ദഗതി ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും, വരും വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നാണ് ഫിച്ചി​െൻറ പ്രവചനം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുന്നതും, എണ്ണ-പെട്രോകെമിക്കൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതും വഴി 2027-ഓടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിക്കുകയും 2028-ൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് 2.9 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും.

    സൗദി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ ഫണ്ടി​െൻറ വൻകിട മെഗാ പ്രോജക്ടുകളും, ഉയർന്ന ബിസിനസ് ആത്മവിശ്വാസവും, ഉപഭോക്തൃ ചെലവഴിക്കലിലെ വർദ്ധനവുമാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും ശക്തമായ കരുതൽ ശേഖരത്തിലൂടെയും സൗദി അറേബ്യ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു.

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    TAGS:Saudi economyregional tensionsShining
    News Summary - Saudi economy shines despite regional geopolitical tensions; Fitch assigns 'A+' creadit rating
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