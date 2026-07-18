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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 July 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 8:58 AM IST

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ള​ങ്ങി സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ; എ ​പ്ല​സ്​’ ക്രെ​ഡി​റ്റ് റേ​റ്റി​ങ്​ ന​ൽ​കി ‘ഫി​ച്ച്’

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    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ള​ങ്ങി സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ; എ ​പ്ല​സ്​’ ക്രെ​ഡി​റ്റ് റേ​റ്റി​ങ്​ ന​ൽ​കി ‘ഫി​ച്ച്’
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    റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സി​റ്റി

    റി​യാ​ദ്​: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഭൗ​മ​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും പൊ​തു​ധ​ന​കാ​ര്യ സം​വി​ധാ​ന​വും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഭ​ദ്ര​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​ഗോ​ള റേ​റ്റി​ങ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഫി​ച്ച് ‘എ ​പ്ല​സ്​’ ക്രെ​ഡി​റ്റ് റേ​റ്റി​ങ്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, ക​രു​ത്തു​റ്റ പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റും വി​ദേ​ശ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല​യു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ചു​റ്റു​മു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ അ​സ്ഥി​ര​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ പ​ണ​ശേ​ഖ​രം അ​തീ​വ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഏ​ക​ദേ​ശം 11.6 മാ​സ​ത്തെ വി​ദേ​ശ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഈ ​സ​മ്പാ​ദ്യം മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ, മ​റ്റ് മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സൗ​ദി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്.

    ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം 2026-ൽ ​വ​ള​ർ​ച്ചാ​നി​ര​ക്കി​ൽ നേ​രി​യ മ​ന്ദ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും, വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ഫി​ച്ചി​െൻറ പ്ര​വ​ച​നം. ഹോ​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും, എ​ണ്ണ-​പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും വ​ഴി 2027-ഓ​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​ർ​ജ്ജി​ക്കു​ക​യും 2028-ൽ ​വ​ള​ർ​ച്ചാ നി​ര​ക്ക് 2.9 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെൻറ്​ ഫ​ണ്ടി​െൻറ വ​ൻ​കി​ട മെ​ഗാ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളും, ഉ​യ​ർ​ന്ന ബി​സി​ന​സ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ലി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​വു​മാ​ണ് ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi economy shines despite conflict in West Asia; Fitch gives it 'A plus' credit rating
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