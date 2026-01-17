Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്‌: ദ​മ്മാം സോ​ണി​ന് ക​ലാ​കി​രീ​ടം

    സാ​ംസ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ബു​ഖാ​രി വാ​ഴ​യൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: 15ാമ​ത് സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ദ​മ്മാം സോ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഖോ​ബാ​ർ സോ​ൺ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, റി​യാ​ദ് സി​റ്റി സോ​ൺ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഫൈ​സ​ൽ ബു​ഖാ​രി വാ​ഴ​യൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫ​റൂ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗൗ​സു​ൽ അ​അ​സം ഖാ​ന് ‘നോ​ടെ​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റാ​സ് അം​ബീ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ റ​ഹാ​ൻ ആ​ലം സി​ദ്ധീ​ഖി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​സൂ​ർ ചു​ണ്ട​മ്പ​റ്റ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഇ.​കെ. സ​ലിം, സ​ലീം പാ​ല​ച്ചി​റ, എ​ൻ. സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ക​മ​റാ​ടി, അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രിം ഖാ​സി​മി, ആ​സി​ഫ് കൂ​ടി​ന​ബ​ളി, ഉ​മ​ർ സ​ഖാ​ഫി മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ശി​നോ​ജ്‌, ശ​രീ​ഫ് മ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, ജാ​ബി​റ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം, ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, സാ​ബു, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം മ​ഹ്‌​ള​രി, ഡോ. ​ഫ​വാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യവർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് വി​ള​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

