    date_range 8 Sept 2025 10:29 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 10:29 AM IST

    ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, മാ​നു​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം സി​റി​യ​യി​ൽ

    ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ൽ​റ​ബീ​അ​യും സം​ഘ​വും സി​റി​യ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം സി​റി​യ​യി​ലെ​ത്തി. റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ൽ​റ​ബീ​അ​യ​ടൈ ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് സി​റി​യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ദി സം​ഘ​ത്തെ ഡ​മാ​സ്ക​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര, ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ മ​ന്ത്രി റാ​ഇ​ദ്ദ് അ​ൽ​സ്വാ​ലി​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, മാ​നു​ഷി​ക, സ​ന്ന​ദ്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു പാ​ലം പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം . ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​വും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.സി​റി​യ​യി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക, വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ സി​റി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:syriaGulf NewsSaudi delegationSaudi Arabia NewsHumanitarian projects
    News Summary - Saudi delegation arrives in Syria to launch relief, humanitarian projects
    X