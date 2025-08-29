Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:06 AM IST

    സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യും യു​ക്രെയ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യും യു​ക്രെയ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, യുക്രെയ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ

    ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ്രി യെ​ർ​മാ​ക്ക്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും യുക്രെയ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ്രി യെ​ർ​മാ​ക്കും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    യുക്രെയ്ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​വും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​സൈ​ദ് അ​ൽ​ഐ​ബാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് മേ​ധാ​വി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യാ​ദ് അ​ൽ​റു​വൈ​ലി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ബ​യാ​രി, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഹി​ഷാം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യുക്രെയ്ൻ ഭാ​ഗ​ത്തുനി​ന്ന് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റു​സ്റ്റം ഉ​മെ​റോ​വ്, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് കേ​ണ​ൽ അ​ലി ബാ​കി​റോ​വ് എ​ന്നി​വ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

