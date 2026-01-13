Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 2:15 PM IST

    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ഏ​ഴാം ഘ​ട്ടം; സ്വീ​ഡി​ഷ് റൈ​ഡ​ർ മാ​റ്റി​യാ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നത്ത്

    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ഏ​ഴാം ഘ​ട്ടം; സ്വീ​ഡി​ഷ് റൈ​ഡ​ർ മാ​റ്റി​യാ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നത്ത്
    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്​​ച ​  

    Listen to this Article

    യാം​ബു: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026ന്റെ ​ഏ​ഴാം ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഫോ​ർ​ഡ് റേ​സി​ങ് ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങി​യ സ്വീ​ഡി​ഷ് റൈ​ഡ​ർ മാ​റ്റി​യാ​സ് എ​ക്‌​സ്‌​ട്രോം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    യാം​ബു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഈ ​താ​രം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നി​ൽ. റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ദി ദ​വാ​സി​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള 459 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ ലേ​റ്റാ​ഗ​ൻ എ​ന്ന താ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ലീ​ഡ് നേ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. 417 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ന് ശേ​ഷം മാ​റ്റി​യാ​സ് എ​ക്‌​സ്‌​ട്രോം മു​മ്പി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ട്ട് മി​നി​റ്റും 35 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും മു​ന്നി​ലാ​യാ​ണ് എ​ക്‌​സ്‌​ട്രോം നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ടൊ​യോ​ട്ട​യു​ടെ ഹെ​ങ്ക് ലേ​റ്റ​ഗ​ന് വേ​ണ്ടി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​ത്തി​യ കാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി.



    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ലേ​റ്റ​ഗ​ൻ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും ഏ​ഴാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന ചെ​ക്ക്‌​പോ​യ​ന്റി​നു​ശേ​ഷം പി​ന്നി​ലാ​യി. മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ താ​രം ഡാ​നി​യേ​ൽ സാ​ൻ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ റി​ക്കി ബ്രാ​ബെ​ക്കി​നെ​ക്കാ​ൾ നാ​ല് മി​നി​റ്റും 25 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും ലീ​ഡ് നേ​ടി, അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​നി​യ​ൻ റൈ​ഡ​ർ ലൂ​സി​യാ​നോ ബെ​നാ​വി​ഡ്‌​സ് 15 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് കൂ​ടി പി​ന്നി​ലാ​യി.



    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഹ​രി​ത് നോ​ഹ റേ​സി​ങ്ങി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ പ​രി​ക്ക് കാ​ര​ണ​വും സ​ഞ്ജ​യ് ത​ക​ലെ, ജ​തി​ൻ ജെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റു ചി​ല സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു കാ​ര​ണ​വും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:newsgulfSaudi Dakar Rally
    News Summary - Saudi Dakar Rally Stage 7; Swedish rider Mattias takes first place
