Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 7:34 AM IST

    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ആ​റാം ഘ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​റി താ​രം നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​ത്തി​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​
    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ആ​റാം ഘ​ട്ടം
    cancel
    camera_alt

     സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ആ​റാം ഘ​ട്ട​ത്തി​​ന്റെ കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ  


    സു​നി​ൽ ബാ​ബു എ​ട​വ​ണ്ണ





    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026 വാ​ഹ​ന​യോ​ട്ട മ​ത്സ​രം ആ​റാം ഘ​ട്ടം ഹാ​ഇ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ പൗ​ര​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​ത്തി​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. 55 കാ​ര​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 19 ഡാ​ക്ക​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ത​വ​ണ​യും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു സ്​​റ്റേ​ജ് വി​ജ​യ​മെ​ങ്കി​ലും നേ​ടി​യാ​ണ് മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ​ത്. 326 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യു​ള്ള സ്​​റ്റേ​ജി​നേ​ക്കാ​ൾ ആ​റ്​ മി​നി​റ്റും 10 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും മു​ൻ​തൂ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​വ​റോ​ൾ സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച​ത്. 915 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ആ​കെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ദൂ​രം. അ​തി​ൽ 326 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡാ​സി​യ സാ​ൻ​ഡ്​ റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ടീ​മി​നു​വേ​ണ്ടി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​ത്തി​യ കാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​യേ​റി​യ താ​ര​മാ​യി. മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ 38 മി​നി​റ്റ് 28 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ലാ​ണ് ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫ്ര​ഞ്ച് താ​രം സെ​ബാ​സ്​​റ്റ്യ​ൻ ലോ​ബി​നെ​ക്കാ​ൾ ര​ണ്ട്​ മി​നി​റ്റും 58 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും മു​ന്നി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. ടൊ​യോ​ട്ട ഗാ​സൂ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ താ​രം സേ​ത്ത് ക്വി​​ന്റേ​റോ മൂ​ന്ന്​ മി​നി​റ്റും 19 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും പി​ന്നി​ലാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    കാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ, അ​ൽ അ​ത്തി​യ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ 18 മി​നി​റ്റ് 29 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ താ​രം ഹെ​ങ്ക് ലാ​റ്റി​ഗ​ൻ ആ​റ്​ മി​നി​റ്റും 10 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും പി​ന്നി​ലാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​തു​ണ്ട്. ഫോ​ഡ് റേ​സി​ങ്ങി​നാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം നാ​നി റോ​മ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി, ഒ​മ്പ​ത്​ മി​നി​റ്റും 13 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും പി​ന്നി​ലാ​യാ​ണ് നേ​ട്ടം.

    ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യു​ടെ ഏ​ഴാം ഘ​ട്ടം ഞാ​യ​റാ​ഴ്‌​ച റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് വാ​ദി ദ​വാ​സി​റി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. 462 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത ഘ​ട്ടം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം 876 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം പി​ന്നി​ടും. യാം​ബു ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച റാ​ലി​യു​ടെ 48ാമ​ത് പ​തി​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 17ന് ​യാം​ബു​വി​ൽ ത​ന്നെ സ​മാ​പി​ക്കും. 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 812 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 433-ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​കെ 7,994 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് റാ​ലി. 4,840 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക സ്​​റ്റേ​ജു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. അ​ൽ​ഉ​ലാ, ഹാ​ഇ​ൽ, റി​യാ​ദ്, വാ​ദി ദ​വാ​സി​ർ, ബി​ഷ, അ​ൽ ഹ​നാ​കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ഇ​തി​ന​കം സൗ​ദി​യി​ലെ റേ​സി​ങ്​ ക​മ്പ​ക്കാ​രു​ടെ ഹ​ര​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Dakar RallySaudi Arabia
    News Summary - Saudi Dakar Rally Stage 6
    Similar News
    Next Story
    X