Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:50 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ പൊ​ടി​പാ​റി​ച്ച്​ സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി; ക​രു​ത്തും വേ​ഗ​വും പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് എ​ട്ടു​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ പൊ​ടി​പാ​റി​ച്ച്​ സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി; ക​രു​ത്തും വേ​ഗ​വും പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് എ​ട്ടു​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യു​ടെ ഡ്രോ​ൺ കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ

    യാം​ബു: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​മാ​ങ്ക​മാ​യ ‘സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026’ സൗ​ദി മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ചു മു​ന്നേ​റു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ യാം​ബു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി, അ​ൽ ഉ​ല​യി​ലെ പൗ​രാ​ണി​ക വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ ഹാ​ഇ​ലി​​ന്റെ ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ മ​ണ​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ത്സ​രം അ​ഞ്ച് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ, പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​മാ​ണ് റൈ​ഡ​ർ​മാ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 17-ന് ​യാം​ബു​വി​ൽ ത​ന്നെ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര​യി​ൽ 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 39 വ​നി​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 812 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പൊ​ടി​പാ​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൾ​ട്ടി​മേ​റ്റ് ബി ​ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ൾ​ട്ടി​മേ​റ്റ്, സ്​​റ്റോ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്​ ച​ല​ഞ്ച​ർ, സൈ​ഡ് ബൈ ​സൈ​ഡ്, ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, ക്വാ​ഡ് ബൈ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നീ എ​ട്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 400-ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ വേ​ഗ​വും ക​രു​ത്തും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ മൂ​ലം പി​ന്മാ​റി​യ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ, ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    സൗ​ദി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ മ​ണ​ൽ​ക്കൂ​ന​ക​ളും പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളും റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും അ​തേ​സ​മ​യം ന​യ​ന​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. യാം​ബു​വി​ലെ തീ​ര​ദേ​ശ പാ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ ദു​ർ​ഘ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ റാ​ലി, സൗ​ദി​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഡ്രോ​ൺ കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ലെ​യും ഹാ​ഇ​ലി​ലെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ​യാ​ണ് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​തീ​വ്ര​മാ​യ ഏ​കാ​ഗ്ര​ത​യും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും റൈ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ജ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഏ​ഴാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​ക്ക് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന​ത്. കാ​യി​കം, സാ​ഹ​സി​ക​ത, പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​പൂ​ർ​വ സം​ഗ​മ​മാ​യി മാ​റി​യ ഈ ​റാ​ലി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ഒ​രു ആ​ഴ്​​ച​യി​ല​ധി​കം ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ പോ​രാ​ട്ടം കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് റേ​സി​ങ്​ പ്രേ​മി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fueldesertgulfSaudi Dakar Rally
    News Summary - Saudi Dakar Rally blasts through desert; testing fuel and speed for eight more days
    Similar News
    Next Story
    X